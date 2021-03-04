İstanbul’da DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı

İstanbul'un12 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. 10 yabancı terörist savaşçı (YTS) yakalandı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Özel Harekât ve helikopter destekli eşzamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten, terör örgütünün çatışma bölgelerindeki bazı üyeleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan 16 YTS için İstanbul'un 12 ilçesindeki 16 farklı adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 10 yabancı şüpheli gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.