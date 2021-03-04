İzmir’de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm detaylar...

Ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine yönelik alınan tedbir ve önlemler devam ederken kontrollü normalleşme adımları da bir bir atılmaya başlıyor. En son yapılan kabine toplantısı sonrasında 4 farklı risk grubuna ayrılan illerden düşük ve orta durumda olanlara hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması saat 05.00 ile 21.00 arasında uygulanmayacak. Bu bilgiler ışığında İzmir'de yaşayanlar 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı merak ederek İzmir'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
6 - 7 Mart 2021 tarihlerinde İzmir'de sokağa çıkma yasağı uygulaması olup olmayacağına ilişkin detaylar şöyle;
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 20-26 Şubat illere göre risk durumu haritasında turuncu renkle gösterilen İzmir ilimizde risk grubunun yüksek seviyede olması sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan
"Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır"
maddesi geçerli olacaktır.
İçişleri bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuya ilişkin şu detaylar yer alıyor;
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.