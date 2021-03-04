İzmir’de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm detaylar...

Ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine yönelik alınan tedbir ve önlemler devam ederken kontrollü normalleşme adımları da bir bir atılmaya başlıyor. En son yapılan kabine toplantısı sonrasında 4 farklı risk grubuna ayrılan illerden düşük ve orta durumda olanlara hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması saat 05.00 ile 21.00 arasında uygulanmayacak. Bu bilgiler ışığında İzmir'de yaşayanlar 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı merak ederek İzmir'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

İZMİR'DE YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

6 - 7 Mart 2021 tarihlerinde İzmir'de sokağa çıkma yasağı uygulaması olup olmayacağına ilişkin detaylar şöyle;