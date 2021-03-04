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Kafelerin, restoranların ve lokantaların hafta içi - hafta sonu çalışma saatleri! Restoranlar ve kafeler hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? Normalleşme ile beraber kafelerin, restoranların ve lokantaların hafta içi - hafta sonu çalışma saatleri de merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderilirken düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde lokantaların, kafelerin ve restoran gibi işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Bu noktada, kafeler, lokantalar ve restoranlar hafta sonu açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, hafta içi ve hafta sonu lokantaların, restoranların ve kafelerin açılış kapanış saatleri

Giriş Tarihi: 4.3.2021 11:02 ABONE OL

Kabine Toplantısında alınan önemli kararlardan birisi de kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi işletmelerin açılması oldu. İllerin risk durumuna göre tekrardan açılan bu mekanların çalışma saatleri ise yeniden belirlendi. İçişleri Bakanlığından illere genelge gönderilirken kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Bilindiği gibi, son alınan karalarda yüzde 50 kapasite ile işletmelerin açılmasına izin verilmişti. Bu noktada, kafeler, restoranlar ve lokantalar hafta sonu açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İçişleri'nin genelgesiyle lokantaların, kafelerin ve restoranların hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri belli oldu.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni kontrollü normalleşme süreciyle ilgili 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce valiliklere gönderilen genelgeler ile bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği hatırlatıldı.



Genelgede vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda, uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların belirlendiği ifade edildi.