CHP'li İzmir Belediyesi kalp ameliyatı olan işçiyi kovdu

İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Karabaş, İzmir Büyükşehir Belediye şirketi İZENERJİ'ye bağlı olarak çalışan tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışırken 2019 Kasım ayında rahatsızlandı. Göğüs ağrısı, çabuk yorulma ve nefes almada güçlük şikayetiyle hastaneye başvuran Karabaş'ın damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Bypass ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Karabaş, tekrar işine dönmek istedi. Karabaş belediye yetkilileri tarafıından işyeri hekimine yönlendirildi. İşyeri hekimi de Karabaş'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği Sağlık Kurulu'na sevk etti. Karabaş'a kurul tarafından, "Gece, vardiyalı çalışamaz. Yüksekte çalışamaz. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz. 6 ay süreyle silahsız özel güvenlik görevlisi olamaz" raporu verdi. Bu raporu aldıktan sonra iş akdi feshedilen Karabaş, geçtiğimiz yıl 13 Mart'ta işten atıldı.

BAŞKA PARTİYİ DESTEKLEMEK SUÇ MU?

Yaklaşık bir yıldır işsiz olduğunu anlatan Karabaş, "Eğer CHP'yi destekliyor olsaydım şu an hala belediyede çalışıyor olurdum. Başka partiyi desteklemek suç mu? Belediyenin 20 tane şirketi var. Beni o şirketlerden birinde görevlendirebilirlerdi. Ama yapmadılar. Ben kalp ameliyatının ardından güvenlik görevlisi olarak çalışamayabilirim ama zor durumdayken neden beni işten attılar? Kendi yandaşlarına kadro açabilmek için beni işten çıkarttılar. Şu an bile bir çok kişiyi işe alıyorlar" dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI NEREDE?

Toplam 23 bin 126 lira tazminat verildikten sonra işten çıkartıldığını anlatan Karabaş, "İhbar tazminatı da vermediler. Ameliyat olan insan işten çıkarılmaz. Böyle anlayış olmaz. Böyle belediye yönetilmez. Hak, hukuk ve adalet nerede? İzmir'de CHP'li isen iş var, CHP'li değilsen iş yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden vicdan, merhamet yok mu? Nerede CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışı? İki tane çocuğum lisede okuyor. Yaklaşık bir senedir işsizim. Artık işsizlik maaşı da alamıyorum. Zor durumdayım" dedi.