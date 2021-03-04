Karlsruhe Müzik Üniversitesini tam puanla kazandı: İzmirli piyanist Nehir başarısının sırrını anlattı

"10 GÜN İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTEDE EĞİTİMİM BAŞLIYOR"

Nehir, sınava kabul şartlarının en başında "Almanca dil yeterliliğinin" geldiğini, buna da geçmişte aldığı eğitimlerle sahip olduğunu anlattı.

Defalarca sahnede seyirci ve yarışmalarda jüri önüne çıkmasına rağmen Karlsruhe Müzik Üniversitesindeki piyano bölümü profesörlerinin karşısında çok heyecanlandığını vurgulayan Özzengin, şunları kaydetti:

"Almanca yaptığımız sözlü mülakattan sonra müzik repertuvarımdaki eserleri çalmamı istediler. Sınav bitiminde de aslında tepkilerinden çok memnun kaldıklarını hissetmiştim. Sonraki günlerde heyecanla sınav sonuçlarını bekledim ve resmi sonuçlar açıklandığında üniversiteye kabul edildiğimi öğrendim. Gerçekten büyük sevinç yaşadım. Çünkü bu aslında 4 yaşımdan bu yana piyano ve müzik için verdiğim emeklerin bir ödülüydü. Sonrasında sonuç kağıdının altına doğru sınav puanımı fark ettim ve bu beni daha da mutlu etti. Çünkü giriş sınavlarında çok zor olan bir şeyi başarmış ve tam puan alarak mükemmel dereceyle üniversiteyi kazandığımı öğrenmiş oldum. 10 gün içerisinde üniversitede eğitimim başlıyor. Bu eğitim için de Türkiye'deki lise eğitimim bitinceye kadar hafta sonları Almanya'ya gidip gelmem gerekecek. Sonrasında 18 yaşına geldiğimde de tam zamanlı olarak üniversitede eğitimimi devam ettireceğim."

ÇOK KÜÇÜK YAŞTA ÜNİVERSİTE KAZANDI

Küçük yaşlardan itibaren herkesin "çok zor" dediği şeyleri başarabilmek için azim, disiplin ve özveriyle çok fazla emek verdiğine dikkati çeken Özzengin, bu süreçte ailesinin büyük desteğini gördüğünü belirtti.

Çok küçük yaşta üniversiteyi kazanma imkanı bulduğunu ifade eden Özzengin, eğitimini çok iyi şekilde aldıktan sonra aynı kararlılıkla Türkiye'yi müzik alanında temsil etmeye çalışacağını sözlerine ekledi.