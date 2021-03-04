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Kaza bölgesinde arama kurtarma çalışması tamamlandı

’in ilçesinde 11 askerin şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı helikopter kazasının yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 4.3.2021 22:20 Son Güncelleme: 4.3.2021 22:52 ABONE OL
Kaza bölgesinde arama kurtarma çalışması tamamlandı

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere öğle saatlerinde kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düştü. Meydana gelen kazada Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralandı.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ SONLANDIRILDI

Kaza haberinin alınmasının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti ise şehit ve yaralı askerlerin tamamının bölgeden alınmasıyla sonlandırıldı.



KÖYLÜLER DE ARAMA KURTARMAYA KATILDI

Enkazı henüz olay yerinde olan helikopter için güvenlik güçleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, olayı haber alan ilçe halkı ve köylüler ise düşen helikopterde bulunan askerleri kurtarmak için var gücüyle çalıştı.

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Kaza bölgesinde arama kurtarma çalışması tamamlandı
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