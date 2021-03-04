Konya Valisi Özkan: Ev içinde yoğun temaslardan kaçının

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da geniş kapsamlı koronavirüs denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında Keçeciler kapalı pazaryerine gelen Vali Vahdettin Özkan, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konya'daki vaka artışının sebebi olarak ta ev için ziyaretleri işaret eden Vali Özkan, "Sokağa çıkma kısıtlaması var diye kışın kapalı yerlerde ev ve dost toplantılarının, sohbetlerin olması daha yüksek bir riske bizi maruz bırakabilmektedir. Bunlar güzel geleneklerimiz ama bu dönemde özellikle ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız. Komşu, akraba ziyaretlerinden bu virüsü bertaraf edinceye kadar kesinlikle bütün Konyalı hemşehrilerimizden özel ricamız, bunu biraz ötelememiz gerekiyor. Türkiye genelinde her alanda bütün vatandaşlarımız bütün kamu görevlilerimizin katkılarıyla bu hastalığı bertaraf etmek için hem tedavi hem de önleyici tedbirler ayağında çok yüksek seviyede bir hassasiyet var. İnşallah milletçe, el birliği ile dayanışma içerisinde bu virüsü ve bu sıkıntıyı hızlı bir şekilde atlatırız diye temennimiz var. Maskeyi, mesafeyi bir tarz haline getirmeliyiz. Kapalı alanlarda toplanmamayı alışkanlık haline getirmeliyiz" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü de belirten Vali Özkan, "Belli bir alanda durum analizi yapıyoruz. Sebep nedir ve o sebebe göre o müdahale araçlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Hem sanayi kesiminde hem diğer sektörlerde bu anlamda çalışmalarımız var. Ama yapılan çalışmalardaki izlenimlerde ev içi temasların da önemli bir etken olduğu ilgili uzmanlar tarafından ifade ediliyor" diye konuştu.

POLİS EKİPLERİ DE DENETİMDE

Öte yandan polis tarafından yapılan denetimlerde aralıksız sürüyor. Kent merkezi ve ilçelerde birçok yerde denetim noktası oluşturan polis, vatandaşlara koronavirüs kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.