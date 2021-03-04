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'de toplu taşıma araçlarına denetim! 4 lira için 3 bin 500 TL ceza yedi...

'de toplu taşıma araçlarına denetim yapıldı. Denetimde belirlenenden fazla yolcu alan bir minibüse 3 bin 500 TL para cezası kesildi. Denetimler gün içinde de sürecek.

DHA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 08:58 ABONE OL
Maltepe'de toplu taşıma araçlarına denetim! 4 lira için 3 bin 500 TL ceza yedi...

Maltepe'de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 500 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimde toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını ve araçlarda fazla yolcu olup olmadığına bakıldı.

Durdurulan bir minibüste izin verilenden 2 fazla yolcu olduğunu tespit eden polisler minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira ceza kesti. Trafik ekiplerin denetimleri gün içerisinde devam ettiği öğrenildi.

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Maltepe'de toplu taşıma araçlarına denetim! 4 lira için 3 bin 500 TL ceza yedi...
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