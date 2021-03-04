MİT kumpası sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Ali Fuat YılmazerSavcılığın iddianame ve mütalaasında, emniyet ve yargı içine sızmış FETÖ'cülerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstermeye çalıştığı anlatılmıştı. Dönemin İstanbul emniyetinde ve özel yetkili savcılıkta görev yapan FETÖ mensuplarının, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri 7 Şubat 2012'de ifadeye çağırıp tutuklamaya çalıştıkları belirtilen iddianamede, 7 Şubat operasyonu için "FETÖ'nün seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelen ilk teşebbüsü" ifadesi yer almıştı.Yurt AtayünMİT kumpası ile ilgili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda görülen davada, karar duruşması yapıldı. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy ve Erol Demirhan'ın da aralarında olduğu 10 sanığı "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'a ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Davada 14 Ocak'ta cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamış, 22 Şubat'ta da sanıkların son savunmalarının alınmasına başlanmıştı.Kazım Aksoyİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün MİT kumpasına ilişkin soruşturmada 15'i firari 34 sanık hakkında dava açmıştı. Mahkeme heyeti firari sanıklar Fetullah Gülen, Ali Rıza Tekinkaya, Bekir Kalaağası, Çetin Özgür, Hüseyin Civan, İlyas Şahin, Hüseyin Özkan, Kamil Bayram, Murat Karabulut, Muhammet Bekar, Murat Karkın, Murat Tokay, Ramazan Yılmaz, Serdar Bayraktutan ve Sunay Elmas'ın dosyalarını ayırmıştı. Sanıklardan Aykut Akbulut'un ise Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığı belirtilerek dosyası Ankara'daki mahkemeye gönderilmişti.