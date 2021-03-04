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Son dakika haberi: 'den 'yi zora sokacak soru: aday çıkarsaydı İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?

Son dakika haberleri... 'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirterek istifa eden , konuk olduğu bir programda parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kendisini oyları parçalamakla eleştirenlere tepki gösteren Muharrem İnce, "CHP yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum?" dedi. İnce ayrıca, parti yönetimine CHP- ittifakını tekrar deşifre eden zor bir soru sordu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.3.2021 07:25 Son Güncelleme: 4.3.2021 07:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru: HDP aday çıkarsaydı İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?

Son dakika haberine göre; CHP eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuk olduğu bir programda parti yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Kendisini oyları parçalamakla suçlayanlara sert sözlerle yüklenen İnce, "CHP yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum? HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru | Video

"CHP'YE BEN Mİ ENGEL OLDUM?"

Katıldığı canlı yayında CHP'den ayrılmasına ve oyları böleceği şeklindeki eleştirilere yanıt veren Muharrem İnce, "CHP yönetimine şunu soruyorum, 25 senedir yüzde 20 ila 25 arasında gidip gelmiş, elinizi vicdanınıza koyun. CHP önümüzdeki seçimlerde yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum?" diyerek tepki gösterdi.

"HDP ADAY ÇIKARSAYDI SEÇİMLERİ KAZANABİLİYOR MUYDUK?"

Kendisinin bu açıklamalarının ardından gelen "Yerel seçimleri aldık" tepkilerine de değinen İnce, "HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana... HDP aday çıkarsa biz alabiliyor muyduk? Başka bir sorum yok?" dedi.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. İnce açıklamasında, "ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Atatürk' diyemeyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. CHP artık tabeladan ibarettir" ifadelerini kullanmış ve Memleket Hareketi ile siyasi yaşamına devam edeceğini belirtmişti.

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Son dakika haberi: Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru: HDP aday çıkarsaydı İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?
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