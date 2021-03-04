Son dakika haberi: Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru: HDP aday çıkarsaydı İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?

Son dakika haberine göre; CHP eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuk olduğu bir programda parti yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Kendisini oyları parçalamakla suçlayanlara sert sözlerle yüklenen İnce, "CHP yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum? HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru | Video

"CHP'YE BEN Mİ ENGEL OLDUM?"

Katıldığı canlı yayında CHP'den ayrılmasına ve oyları böleceği şeklindeki eleştirilere yanıt veren Muharrem İnce, "CHP yönetimine şunu soruyorum, 25 senedir yüzde 20 ila 25 arasında gidip gelmiş, elinizi vicdanınıza koyun. CHP önümüzdeki seçimlerde yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum?" diyerek tepki gösterdi.