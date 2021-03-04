O hainler DEAŞ emirinin oğlu ile yeğeni çıktı

FETÖ'nün15 Temmuz darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki şehitlikte bulunan mezarlarına 21 Şubat Pazar günü zarar verildi. Ayrıca 79 mezar taşının kırıldığı belirlenmişti. Polis ekipleri, 3 motosikletle gelen 6 şüphelinin saat 16.05 sıralarında mezarlığa girdiklerini, 17.45 sıralarında mezarlıktan çıktıklarını, yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika mezarlıkta kaldıklarını tespit etti. Aralarında DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hüseyin Özden ile yeğeni İmam Özden'in de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Özden'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı. İtirafçı olan İmam Özden ise serbest kaldı.