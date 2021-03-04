Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri O hainler DEAŞ emirinin oğlu ile yeğeni çıktı

O hainler DEAŞ emirinin oğlu ile yeğeni çıktı

’da şehit ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un mezarlarını tahrip eden şüphelilerden 5’i tutuklandı. DEAŞ’ın ‘Türkiye emiri’nin oğlu tutuklanırken yeğeni ise itirafçı oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 4.3.2021 ABONE OL
O hainler DEAŞ emirinin oğlu ile yeğeni çıktı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki şehitlikte bulunan mezarlarına 21 Şubat Pazar günü zarar verildi. Ayrıca 79 mezar taşının kırıldığı belirlenmişti. Polis ekipleri, 3 motosikletle gelen 6 şüphelinin saat 16.05 sıralarında mezarlığa girdiklerini, 17.45 sıralarında mezarlıktan çıktıklarını, yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika mezarlıkta kaldıklarını tespit etti. Aralarında DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hüseyin Özden ile yeğeni İmam Özden'in de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Özden'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı. İtirafçı olan İmam Özden ise serbest kaldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
O hainler DEAŞ emirinin oğlu ile yeğeni çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA