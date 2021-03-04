Son dakika | ABD'deki ilanın altından "FETÖ'nün çırpınışı" çıktı

"ÜST YÖNETİM DÖRDE BÖLÜNDÜ"

15 Temmuz darbe girişimiyle hedefine ulaşamayan FETÖ , Türkiye'de halen devam eden operasyonlarla büyük yenilgiye uğradı. Örgüt şimdi de yurtdışında parçalanmaya başladı. Çoğu 17-25 Aralık sonrası yurtdışına kaçan örgüt üst düzey yöneticisi 150'ye yakın isim, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrasına hazırlanırken birbiriyle kıyasıya savaşa başladı. İstihbarat kaynaklarının tespitlerine göre, FETÖ üst düzey yönetimi "Barbaros Kocakurt " "Mustafa Özcan " "Gelenekçiler" ve "Yenilikçiler" grubu olarak dörde bölündü.

"SINAV SORULARI İTİRAFI"

Bölünmenin yanı sıra FETÖ'nün firari medya elemanlarından Ahmet Dönmez geçen ay kişisel internet sitesinde FETÖ içinde "bomba" etkisi yaratan bir yazı paylaştı. Dönmez, yazısında FETÖ'nün sınav sorularını çalarak bürokraside kadrolaştığını, bunu yapan örgüt elemanlarının ise hiç vicdan azabı duymadığını, sınav sorularını almak istemeyen örgüt üyelerinin ise FETÖ'den dışlandığını yazdı. Ahmet Dönmez'in bu açıklamalarına sınav sorularını çaldığı için bürokrasiden uzaklaştırılan FETÖ üyeleri "bunu şimdi itiraf etmenin zamanı mı" diyerek tepki gösterdi. Daha önce de 15 Temmuz ihanetinin arkasında FETÖ ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in olduğunu belirten Dönmez'in "15 Temmuz sonrasında büyük bir sorgulama başladı ve geçmişte susan bir çok kişi yaşadıklarını anlatmaya başladı. Hem "Soruları aldım" diyen hem de "Soruları verdim" diyen onlarca isimle konuştum. Dinlediklerimin doğruluğunu farklı kaynaklardan teyid ettim" dediği itiraflarla dolu yazısı örgüt içerisinde büyük ses getirerek FETÖ'nün mahrem hizmetler olarak adlandırdığı yapılanmasını sorgulamaya açtı.

ÖRGÜT İÇİNDEKİ İSYANI BASTIRMA ÇABASI

Türkiye'de örgüt üyeleri gaygubet evlerinde saklanırken, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında ABD'ye kaçan yöneticileri, sahip oldukları yüz binlerce dolarlık ev ve arabalarla lüks içinde yaşamaya devam etmesi, FETÖ'nün bu ülkede yaşayan önde gelen mensuplarının yüksek standartlara sahip konutlarda rahat içinde yaşadıklarının bilinmesi örgüt içinde büyük bir rahatsızlığın nedeni olarak da biliniyor. SABAH'ın ulaştığı güvenlik kaynakları New York'un en işlek caddelerinden biri olan Time Square'de yer alan reklam panolarındaki ilanların, FETÖ'nün örgütün üst yönetimindeki isimler arasındaki parçalanmayı durdurma ve tabandan gelen isyan seslerini bastırmak amacıyla yapıldığını belirtti.

New York sokaklarında skandal Erdoğan reklamları! | Video

ÇELİK "FETÖ, PKK GİBİ İNSANLIK DÜŞMANI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

FETÖ'nün Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesi olduğunu belirten Çelik, "FETÖ , Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi." ifadelerini kullandı. Çelik, bu ihanet şebekesinin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı yürüyüşünü durduramayacağının altını çizerek şunları kaydetti: "FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor. FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmanıdır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Cumhurbaşkanımızın arkasında, milletimizin iradesi ve desteği var. FETÖ'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele, milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir."