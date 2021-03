Son dakika | ABD'deki ilanın altından "FETÖ'nün çırpınışı" çıktı

500 MİLYONDAN FAZLA GELİR

Aynı zamanda ekonomik faaliyetleri vasıtasıyla FETÖ ABD'de yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ediyor. ABD'deki yapılanması sayesinde Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleriyle irtibat kuran ve Türkiye karşıtı faaliyetler yürüten ve Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cüler son olarak New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığı ve üst üste operasyonlar darbe yiyen FETÖ'cülerin sığındığı liman olan ABD'de, New York'un en işlek caddelerinden biri olan Time Square'deki reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazıları yazdırıldı. New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, özellikle ünlü markaların yüzbinlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilanı örgütün parçalanan ve isyan eden örgüt üyelerine mesaj olarak değerlendirildi.