SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'na gönderme: Şimdiden tel tel dökülmeye başladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına canlı bağlantı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları için tüm partilere çağrı yaparken, ekonomi reformunun önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti. Erdoğan, CHP'nin taciz, tecavüz ve istifalarla sarsılmasına değindi, "Kendi dertlerine düştüler" yorumunda bulundu. Erdoğan, Millet İttifakı'na '40 yamalı bohça' benzetmesi yaptı, "Şimdiden tel tel dökülmeye başladılar" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üye sayımızı yaklaşık 11.5 milyona çıkararak milletimiz ile bütünleşme noktasında rakipsiz olduğumuzu gösterdik. İnşallah hep birlikte milletimizin umudu olan AK Parti'nin bu tutumunu sürdüreceğiz.

Derdini dinlemedik, yüreğine dokunmadık tek bir insan bile bırakmayacağız. Ancak böyle vatandaşımızın bize olan desteğinden emin olabiliriz. Dünyanın içinden geçtiği dönüşüm süreci sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Türkiye daha önce fırsatları hep kaçırmıştı. Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. AK Parti Türkiye'nin son 18 yılına damga vurmuştur.