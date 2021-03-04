Eski istihbaratçı Basri Aktepe’nin cezası kesinleşti

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkemede duruşma savcısı 19 Nisan 2019'da sunduğu esasa ilişkin mütalaasında, FETÖ'nün nihai amacının anayasal düzeni ortadan kaldırmak olduğunu, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğunu, bunun bertaraf edilmesinin sonrasında da MİT'te başmüşavir olarak görev yapan Aktepe'nin, KHK ile görevinden ihraç edildiğini belirtmişti.

CEZASI ONANDI



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı. Aktepe hakkında verilen kararda, "Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanık ve müdafiinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir" denildi.