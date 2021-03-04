Son Dakika Haberi: Corona virüste renk rehavetine dikkat! İllerin kaderi buna bağlı...

Son dakika haberi... Veriler analiz edildiğinde düşük ve orta risk gruplarında normalleşme adımları atılacak olsa da rehavete kapılınmaması gerekliliği ortaya çıkıyor. 11 il daha yüksek risk grubuna geçmeye yakın. Sağlık Bakanlığı'nın iki haftalık değerlendirmeleriyle güncel risk gruplarına göre iyileşme olan illerde tedbirler esnetilecek, yükseliş olduğu takdirde ise artırılacak.
Diyarbakır (17.94), Ağrı (19), Iğdır (17.19) ve Uşak (18.40) düşük risk kategorisinden orta risk grubuna geçebilir. Erzurum (48.30), Nevşehir (48.5), Bursa (49.78) ve Malatya (46,35) da tedbirlere uyulmadığı takdirde orta riskten yüksek risk kategorisine geçebilir.
100 binde görülen vaka sayısı 100'e yaklaşan Kocaeli (99.18), Kırklareli (96.44) ve Mersin'de de (91.57) yüksek riskten çok yüksek risk grubuna geçme olasılığı var.
BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin risk haritasının yer aldığı sosyal medya paylaşımında tedbirlerin uygulanması konusunda çağrıda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: "Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı" dedi.