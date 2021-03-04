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Haberi: Corona virüste renk rehavetine dikkat! İllerin kaderi buna bağlı...

haberi: Türkiye, Başkan 'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrası resmen kademeli dönemine geçti. Buna göre; Düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) risk grubunda gösterilen iller arasındaki geçiş her ilin tedbirlere uyma performansına göre haftalık olarak değişecek. 11 il daha yüksek risk grubuna geçmeye yakın. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 4.3.2021 07:01 Son Güncelleme: 4.3.2021 07:04 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüste renk rehavetine dikkat! İllerin kaderi buna bağlı...

Son dakika haberi... Veriler analiz edildiğinde düşük ve orta risk gruplarında normalleşme adımları atılacak olsa da rehavete kapılınmaması gerekliliği ortaya çıkıyor. 11 il daha yüksek risk grubuna geçmeye yakın. Sağlık Bakanlığı'nın iki haftalık değerlendirmeleriyle güncel risk gruplarına göre iyileşme olan illerde tedbirler esnetilecek, yükseliş olduğu takdirde ise artırılacak.

Diyarbakır (17.94), Ağrı (19), Iğdır (17.19) ve Uşak (18.40) düşük risk kategorisinden orta risk grubuna geçebilir. Erzurum (48.30), Nevşehir (48.5), Bursa (49.78) ve Malatya (46,35) da tedbirlere uyulmadığı takdirde orta riskten yüksek risk kategorisine geçebilir.

100 binde görülen vaka sayısı 100'e yaklaşan Kocaeli (99.18), Kırklareli (96.44) ve Mersin'de de (91.57) yüksek riskten çok yüksek risk grubuna geçme olasılığı var.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin risk haritasının yer aldığı sosyal medya paylaşımında tedbirlerin uygulanması konusunda çağrıda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: "Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı" dedi.

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Son Dakika Haberi: Corona virüste renk rehavetine dikkat! İllerin kaderi buna bağlı...
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