Son Dakika Haberi: Corona virüste renk rehavetine dikkat! İllerin kaderi buna bağlı...

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin risk haritasının yer aldığı sosyal medya paylaşımında tedbirlerin uygulanması konusunda çağrıda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: "Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı" dedi.