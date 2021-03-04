Son dakika haberi: Helikopter kazasını anlatan görgü tanığı: Kolu sıkışan yaralı askerin üstüne ceketimi attım

Nefes alması için karı ağzından çıkarıp temizledim. Rahat nefes almaya başladı. Bira kendine geldikten sonra iyi misin abi dedim, az bekledi, 'iyiyim' dedi. Daha sonra diğer askere yöneldim, kolu sıkışmıştı çıkardım, ceketimi üstüne attım. Çok acı bir olay, çok üzgünüz."

Bitlis'te düşen helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koşan köylü, o anları anlattı | Video

10 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı. Çalışma neticesinde helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kazada helikopterde bulunan 10 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.