Son dakika haberi: Helikopter kazasını anlatan görgü tanığı: Kolu sıkışan yaralı askerin üstüne ceketimi attım

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 10 askerin şehit olduğu helikopter kazasının görgü tanığı olayı anlattı.
"YARALI ASKERİN ÜSTÜNE CEKETİMİ ATTIM"
Olay yerine ulaşan Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü sakinlerinden Davut Bikeç, çok üzgün olduğunu belirterek şöyle dedi:
"Bir ses geldi, helikopter sesiydi. Çocuklar baba helikopter düştü dediler. Bizde olay yerine gittik. Vardığımızda yerde şehitlerimiz vardı. Helikopterin dışında yaralılar vardı. 4 asker sağdı. Yaralı iki kişiye yöneldim, birinin ağzında kar vardı.
Nefes alması için karı ağzından çıkarıp temizledim. Rahat nefes almaya başladı. Bira kendine geldikten sonra iyi misin abi dedim, az bekledi, 'iyiyim' dedi. Daha sonra diğer askere yöneldim, kolu sıkışmıştı çıkardım, ceketimi üstüne attım. Çok acı bir olay, çok üzgünüz."
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10 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı. Çalışma neticesinde helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kazada helikopterde bulunan 10 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.