Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için taziye mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı. Çalışma neticesinde helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kazada helikopterde bulunan 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı | Video