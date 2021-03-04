Son dakika: Helikopter neden düştü? Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de anlattı

Başbuğ, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Gerçekten son dönemde terörle mücadelede çok önemli bir mesafe kaydettik. Terör bitti mi? Bitiyor mu? diye cümleler kurmaya başladık. Bizi o noktaya getiren süreçte inanılmaz bir mücadelenin yattığını görüyorsunuz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat esaslı, gecesi gündüzü olmayan ve terörü bitirmeye odaklı askeri bir kitle var. Askeri kitlenin bütün hedefi ülkeyi bu şer ve beladan kurtarmak. Rütbe farkı gözetmeksizin çok büyük fedakarlıklarla bu süreci yürütüyorlar.

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Olayın tamamen bir teknik arızadan kaynaklandığını belirtmek isterim. Çünkü bir takım şer odaklar bundan vazife çıkararak kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Bir takım kara propagandalar yapılıyor. İçeride ve dışarıda yoğun bir saldırı devam ediyor. Bu saldırıları bertaraf etmek adına bu cümleyi kurmak istedim. Olayda ne bir pilotaj hatası ne de dışarıdan bir müdahale söz konusu değil. Tamamen teknik bir arızadan kaynaklanan kaza kırım söz konusudur.