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: Helikopter neden düştü? Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı 'de anlattı

haberi... Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. ekranlarında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı , olayın tamamen teknik bir arızadan kaynaklandığını ifade etti. Coşkun Başbuğ ayrıca, "Bir takım şer odaklar bundan vazife çıkararak kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Bir takım kara propagandalar yapılıyor. İçeride ve dışarıda yoğun bir saldırı devam ediyor. Bu saldırıları bertaraf etmek adına bu cümleyi kurmak istedim." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.3.2021 23:31 Son Güncelleme: 4.3.2021 23:31 ABONE OL
Son dakika: Helikopter neden düştü? Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de anlattı

Son dakika haberleri... Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında, Bitlis'te 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Olayın tamamen teknik bir arızadan kaynaklandığını belirten Coşkun Başbuğ, "Bir takım şer odaklar bundan vazife çıkararak kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Bir takım kara propagandalar yapılıyor." dedi.

Başbuğ, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Gerçekten son dönemde terörle mücadelede çok önemli bir mesafe kaydettik. Terör bitti mi? Bitiyor mu? diye cümleler kurmaya başladık. Bizi o noktaya getiren süreçte inanılmaz bir mücadelenin yattığını görüyorsunuz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat esaslı, gecesi gündüzü olmayan ve terörü bitirmeye odaklı askeri bir kitle var. Askeri kitlenin bütün hedefi ülkeyi bu şer ve beladan kurtarmak. Rütbe farkı gözetmeksizin çok büyük fedakarlıklarla bu süreci yürütüyorlar.

Son dakika: Helikopter neden düştü? Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de anlattı | Video

Olayın tamamen bir teknik arızadan kaynaklandığını belirtmek isterim. Çünkü bir takım şer odaklar bundan vazife çıkararak kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Bir takım kara propagandalar yapılıyor. İçeride ve dışarıda yoğun bir saldırı devam ediyor. Bu saldırıları bertaraf etmek adına bu cümleyi kurmak istedim. Olayda ne bir pilotaj hatası ne de dışarıdan bir müdahale söz konusu değil. Tamamen teknik bir arızadan kaynaklanan kaza kırım söz konusudur.

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı. Çalışma neticesinde helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kazada helikopterde bulunan 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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Son dakika: Helikopter neden düştü? Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de anlattı
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