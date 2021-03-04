İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması geldi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı!

Son dakika haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kısıtlaması ile ilgili İstanbul Valiliği yeni kararı açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda alınan karara göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlama kaldırıldı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar artık toplu taşıma kullanabilecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI KISITLAMASI KALDIRILDI

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Kabine Toplantısı'ndan sonra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma yasakları ve sokağa çıkma saatleri ile ilgili genelge yayınlanmıştı. Bugün ise, İstanbul Valiliği tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma yasaklarının kaldırıldığı belirtildi.