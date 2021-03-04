Son dakika | PKK elebaşı Murat Karayılan entariyle geziyor!

Son dakika... Kuzey Irak'ta MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla aralarında Ali Haydar Kaytan gibi PKK'nın kurucu isimlerinin de yer aldığı çok sayıda üst düzey teröristin öldürülmesi terörist elebaşı Murat Karayılan'ı da korkuttu. Terörist başının saklandığı kamplarda bir yerden başka yere geçiş yaparken Usame Bin Ladin gibi Arapların yerel kıyafeti olan beyaz entariyle dolaştığı, başına sarık taktığı, bu durumun teröristler arasında da alay konusu olduğu teslim olan kadın teröristin ifadeleriyle gün yüzüne çıktı. İşte çarpıcı son dakika ifadesinden ayrıntılar;