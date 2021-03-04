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Son dakika | Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa giderken de tekmeledi!

Son dakika haberi: ’nda bir kadın yaşadıkları tartışma sonrasında bıçakla yaraladığı sevgilisine ambulansa götürüldüğü sırada tekme attı. Yaraladığı sevgilisinin ambulansa alınmasına bile tepki gösteren kadın şiddet uygulamaya burada da devam etti. İşte İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısında yaşanan olaya ilişkin akılalmaz son dakika bilgi ve görüntüleri.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 4.3.2021 08:07 ABONE OL
Son dakika | Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa giderken de tekmeledi!

Son dakika... İlginç şiddet olayı dün 23.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Dr. Mehmet Öz Sokak üzerinde bulunan bir adreste yaşandı. İddiaya göre, sürekli kavga ettikleri belirlenen İrem D. Sevgilisi Muhammer K. İle tartışmaya başladı.

Tartışma sonrasında İrem D. Sevgilisi Muhammer K.'yı bıçakla hafif şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLADI, YARALADI, AMBULANSA ALINIRKEN ŞİDDETE DEVAM ETTİ!

Hafif yaralı Muhammer K.'ya sağlık ekipleri müdahale ederken İrem D. İse polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin kontrol etmekte zorlandığı İrem D. Ambulansa götürülen sevgilisine tekme attı. Yaralı Okmeydanı Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İrem D. İse polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Son dakika | Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa giderken de tekmeledi!
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