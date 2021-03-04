Son dakika | Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa giderken de tekmeledi!

Son dakika... İlginç şiddet olayı dün 23.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Dr. Mehmet Öz Sokak üzerinde bulunan bir adreste yaşandı. İddiaya göre, sürekli kavga ettikleri belirlenen İrem D. Sevgilisi Muhammer K. İle tartışmaya başladı.
Tartışma sonrasında İrem D. Sevgilisi Muhammer K.'yı bıçakla hafif şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BIÇAKLADI, YARALADI, AMBULANSA ALINIRKEN ŞİDDETE DEVAM ETTİ!
Hafif yaralı Muhammer K.'ya sağlık ekipleri müdahale ederken İrem D. İse polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisin kontrol etmekte zorlandığı İrem D. Ambulansa götürülen sevgilisine tekme attı. Yaralı Okmeydanı Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İrem D. İse polis merkezine götürüldü.