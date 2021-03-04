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SON DAKİKA: Ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde çarpıcı detaylar! Silahların patladığı anı böyle anlattı

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili flaş bir gelime yaşandı. Davanın ilk duruşması görülürken sanıklar kendilerini savundu. Mahkemede ifade veren eş Gültekin ise, "Eşim ölmeden 15 gün önce bana Mehmet B. tarafından tehdit edildiğini söyledi. Mehmet B.'yi başına bela ettiğini söyledi" dedi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 4.3.2021 10:25 Son Güncelleme: 4.3.2021 10:34 ABONE OL
SON DAKİKA: Ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde çarpıcı detaylar! Silahların patladığı anı böyle anlattı

İstanbul Beşiktaş'ta iş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 4'ü firari sanık olmak üzere toplam 25 sanıklı davanın ilk celsesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Sergen G. ve Ozan A. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulundu. Maktulün eşi Huriye Hülya Gültekin, kızları Demet Gültekin Erşahin, Dilek Gültekin Baler ve oğlu Fırat Gültekin ile müştekiler Hasan Karakurt, Erdoğan Aziz Erdem de duruşma salonunda yer aldı.

"ALAKAM YOK"

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan yargılanan sanık Mehmet B., savunmasında, "Ali Rıza'yı yaklaşık 10-15 yıldır tanıyorum. Kumar oyununda tanıştık. Ali Rıza'nın öldürüldüğü gece Esenyurt'ta bir akrabamın evinde istirahat ediyordum. O gece polisler gelip beni aldılar. Ali Rıza'nın öldürüldüğünü polislerden öğrendim. Öldürme olayında benim uzaktan yakından alakam yok" diyerek suçlamaları reddetti.

"NEREYE ATEŞ ETTİĞİMİ BİLMİYORUM"

İki yıldır firariyken geçtiğimiz günlerde teslim olan tutuklu sanık Sergen G., ifadesinde "Olay günü Ali Rıza ile aramızda bir tartışma yaşandı. Ateş ettiğimi hatırlıyorum ama nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım onun elindeki silahı almaktı. Ali Rıza'nın elindeki silahı da alarak dışarı çıktım." dedi. Sanık Sergen G., sanık Mehmet B. ile teslim olmadan önce bir kere görüştüklerini, Mehmet'in "Herkes çok huzursuz, nereye kadar kaçacaksın, teslim ol" dediğini, daha sonra da teslim olduğunu aktardı.

ESKİ FUTBOLCU SANIK OLDU

Sanık sıfatında yer alan Hikmet G.,, "Olay yerindeydim. Üç kişi içeri girdi. Silah seslerinden sonra dışarı çıktılar. Kimin ateş ettiğini görmedim. Barış, Mustafa, Sergen ve Doğan olay yerindeydi. Apo lakaplı bir arkadaş, Süleyman ve Cafer içerde Ali Rıza ile birlikte oyun oynuyorlardı. Saat 21.04'te Mehmet B., beni arayıp oyun olup olmadığını sordu ve geleceğini söyledi" diye konuştu. Sanıklardan eski futbolcu Tolga T., konuyla alakalı bir bilgisi olmadığı ve sadece Mehmet B.'i tanıdığını ifade etti.

''EŞİMİN BAŞINA BELA OLMUŞTU''

Sanık Kazım K.ise "30 senedir çeşitli yerlerde garsonluk yapıyorum. Olay yerinde değildim. Olayla ilgili sadece duyumlarım oldu. Olayı Sergen'in işlediğini duyum olarak aldım sadece" dedi. Ali Rıza Gültekin'in eşi Huriye Hülya Gültekin ise "Eşim ölmeden 15 gün önce bana Mehmet B. tarafından tehdit edildiğini söyledi. Mehmet B.'yi başına bela ettiğini söyledi" dedi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Mehmet B.'nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Mehmet B.'nin tutuklanması talebini suçun vasıf ve mahiyeti ve mevcut delil durumu göz önüne alarak reddetti. Heyet, Mehmet B.'nin imza atması yönündeki adli kontrolün ise devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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SON DAKİKA: Ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde çarpıcı detaylar! Silahların patladığı anı böyle anlattı
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