SON DAKİKA: Ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde çarpıcı detaylar! Silahların patladığı anı böyle anlattı

"NEREYE ATEŞ ETTİĞİMİ BİLMİYORUM"

İki yıldır firariyken geçtiğimiz günlerde teslim olan tutuklu sanık Sergen G., ifadesinde "Olay günü Ali Rıza ile aramızda bir tartışma yaşandı. Ateş ettiğimi hatırlıyorum ama nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım onun elindeki silahı almaktı. Ali Rıza'nın elindeki silahı da alarak dışarı çıktım." dedi. Sanık Sergen G., sanık Mehmet B. ile teslim olmadan önce bir kere görüştüklerini, Mehmet'in "Herkes çok huzursuz, nereye kadar kaçacaksın, teslim ol" dediğini, daha sonra da teslim olduğunu aktardı.