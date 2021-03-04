Sorgun Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini yaşatacak

Sorgun Belediyesi'nden ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na vefa. Belediye meclisi son toplantısında Santral Caddesi'nin ismi Sorgun Ülkü Ocakları Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi' olarak değiştirildi.

Yozgat'ın Sorgun İlçe Belediyesi Mart ayı Olağan Genel Meclis toplantısı Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci başkanlığında yapıldı. İlçeye dair önemli konuların da görüşüldüğü toplantıda Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin de ilçe merkezinde bir caddeye verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Şehitlerin rahmetle anıldığı toplantıda, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde eğitim gördüğü sırada çıkan kavgada hainler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin Sorgun'da da yaşatılması yönündeki gündem önerisi görüşüldü.

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi yiğitlerin vatanın bekası adına ortaya koydukları duruşla aslında gönüllerde ölümsüz kahramanlar olduğunu belirterek, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini Sorgun'da bir caddede yaşatmak istediklerini söyledi.

Ekinci, Santral Caddesi'nin ismini Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi olarak meclis üyelerinin oyuna sundu. Yapılan oylama neticesinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismi Sorgun caddelerinde de yaşatılmış oldu.