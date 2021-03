Yeni döneme girdik hassasiyetimizi sürdürelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Haftada bir açıklanan risk haritasının 15 günde bir açıklanacağını duyuran Koca, "Yeni bir aşamaya geçtik, hassasiyetimizi sürdürmeliyiz" dedi. Bakan Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:1 Mart itibarı ile salgının kontrolünde yeni bir aşamaya geçtik. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı esaslar temelinde iller, kendi risk seviyelerini dikkate alarak kapsamı değişen tedbirlerle mücadeleye devam edecekler.Düşük riskli illerimizde kısıtlamaların hafifletilmesi ile artacak olan sosyal hareketliliğin, tedbirlerde gevşeme anlamına gelmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Tedbirlere uyarak yarınlara emin adımlarla ilerlemeliyiz.Virüsün hayatımızdan çıkacağı günler yakın. Ancak yüksek vaka sayıları hâlâ, hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Kontrolsüz atılan her adım bizi iki adım geriye götürecektir. İllerin risk haritası bu dönemde büyük önem arz ediyor.Mücadelemizin bu aşamasında mavi renk, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığımızı temsil ediyor. Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacaklardır. İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak, tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir.Kullandığımız inaktif aşının ülkemizde 10 bini aşkın kişi üzerinde yapılan Faz-3 çalışma sonuçları açıklandı. Bu çalışmada PCR ile doğrulanmış Kovid- 19 vakaları ile aşının etkililiği % 83.5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise % 100 olarak bulunmuştur. Aşının etkisini hissetmeye başladık.Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir. Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız.