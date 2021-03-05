Son dakika: 36 milyon dolarlık kaldırım taşı dolandırıcılığına 3 koldan soruşturma

ÜÇ KOLDAN İNCELENİYOR

Öte yandan, emniyet ve savcılık soruşturmasının yanısıra ticaret başmüfettişinin de gümrük kaçakçılığı yönünden ayrıca inceleme ve soruşturma yaptığı, başmüfettişin Ambarlı Limanında yaşananları mercek altına aldığı öğrenildi. Üç koldan soruşturulan dolandırıcılığın, dünya ticaretinde çok önemli bir yeri olan Türkiye'nin itibarını zedelediği için devlet kurumlarının soruşturmaya ayrıca önem verip, titizlikle araştırma yaptığı belirtildi.