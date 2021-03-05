Son dakika: 36 milyon dolarlık kaldırım taşı dolandırıcılığına 3 koldan soruşturma

Son dakika haberi... Çin'deki fabrikaya 326 konteynır bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen dolandırıcılara İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul ve Tekirdağ'da operasyon yapılmıştı. Soruşma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 16 şüpheliden 15'i yakalanmış, firari olan 1 şüpheli ise bulunamamıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan şüphelilerden Saime Ç.'yi savcılık ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, 14 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti. Hakimlik ise 14 şüpheliden 11'i hakkında ev hapsi, 3'ü hakkında serbest bırakma kararı vermişti.
BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI
Başsavcılık, hakimliğin bu kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazında, haklarında ev hapsi kararı verilen Ramazan Ö. Çağrı K., Dursun Ç., Ufuk Ç., Soner Ç., Sinan Ç., Muammer K., Tayfun G., Orhan M., Hasan K., Bora İ. ile hakimlikten serbest bırakılan Ferhat U., Sedat U. ve Başak Y. için tutuklama kararı verilmesi talep edildi.
Başsavcılık şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bu örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma yürütüyor.
ÜÇ KOLDAN İNCELENİYOR
Öte yandan, emniyet ve savcılık soruşturmasının yanısıra ticaret başmüfettişinin de gümrük kaçakçılığı yönünden ayrıca inceleme ve soruşturma yaptığı, başmüfettişin Ambarlı Limanında yaşananları mercek altına aldığı öğrenildi. Üç koldan soruşturulan dolandırıcılığın, dünya ticaretinde çok önemli bir yeri olan Türkiye'nin itibarını zedelediği için devlet kurumlarının soruşturmaya ayrıca önem verip, titizlikle araştırma yaptığı belirtildi.