600 yıllık tarihi ‘Osmanlı Hamamı’nı yerle bir ettiler!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 8 yıl önce kömür havzası ilan edilerek terk edilen Yeşibağcılar mahallesindeki koruma altındaki 600 yıllık tarihi Osmanlı Hamamı'nın iş makineleri ile yıkılması şok etti. Jandarma ekipleri tescilli tarihi eser ile ilgili tutanak tuttu. Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, "Biz atalarımızın eserlerini korumanın çabası içerisindeyken, oldubittiye getirilerek eserleri yıkmışlar, şu anda çalışmalar durduruldu" dedi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2012 yılında kömür havzaları nedeni ile boşaltılan ve Yatağan Elektrik Üretim A.Ş. nin arazisi içerisinde kalan Yeşilbağcılar mahallesinde 1410 yılından kalma ve koruma altında olan tescilli Osmanlı Eserleri'nin iş makinaları ile yıkılması isyan ettirdi. Osmanlı Türbesi, çeşme, hamam ve mezarların Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak taşınması gündemdeyken bölgeye gelen ve termik santral ile çalışan taşeronlara ait iş makinelerinin tarihi hamamı yerler bir ettiği ortaya çıktı.

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, "Yeşilbağcılar'daki tarihi hamam 28 Şubat 2021 tarihinde Arafa Madencilik tarafından kepçelerle yıkılmıştır. Yatağan Jandarma Komutanlığı'na suç duyurusu yapılmış olay yerinde inceleme yapan kolluk kuvvetleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tutanaklarını tutmuştur. Burada bulunan tarihi türbe, hamam ve mezarlar koruma altındadır. Koruma Kurulu tarafından taşınma kararı verilmiştir. Biz atalarımızın eserlerini korumanın çabası içerisindeyken, oldu bittiye getirilerek iş makinaları ile eserleri yıkmışlar, şu anda çalışmalar durduruldu. Mesele sadece kömür çıkarmak değil tarihi talan etmek. Taşınması beklenen Osmanlı eserlerini yok ediyorlar" dedi.

Jandarma bölgede iş makinelerinin çalışmasını durdurdu.