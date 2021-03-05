Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Erdek İlçe Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İlçe Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

’de bir süredir koronavirüs tedavisi gören ilçe Başkanı 61 yaşındaki yaşamını yitirdi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 5.3.2021 13:43 ABONE OL
AK Parti Erdek İlçe Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Balıkesir'de bir süredir koronavirüs tedavisi gören Ak Parti ilçe Başkanı 61 yaşındaki Kudret Yangal yaşamını yitirdi.

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı görevini yürüten Kudret Yangal, 20 Ocak tarihinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve bir süre evde tedavi görüyordu. 17 gün sonra durumu ağırlaşan Yangal, 7 Şubat tarihinde Balıkesir Atatürk Üniversitesine kaldırılmıştı. Yaklaşık 1 aydır tedavi gören evli ve iki çocuk babası Kudret Yangal bugün hayatını kaybetti. Yangal, 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Erdek Ak Parti İlçe Başkanlığı görevini yapıyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Erdek İlçe Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA