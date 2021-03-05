AK Parti Erdek İlçe Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Balıkesir'de bir süredir koronavirüs tedavisi gören Ak Parti ilçe Başkanı 61 yaşındaki Kudret Yangal yaşamını yitirdi.

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı görevini yürüten Kudret Yangal, 20 Ocak tarihinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve bir süre evde tedavi görüyordu. 17 gün sonra durumu ağırlaşan Yangal, 7 Şubat tarihinde Balıkesir Atatürk Üniversitesine kaldırılmıştı. Yaklaşık 1 aydır tedavi gören evli ve iki çocuk babası Kudret Yangal bugün hayatını kaybetti. Yangal, 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Erdek Ak Parti İlçe Başkanlığı görevini yapıyordu.