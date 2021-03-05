Bugün Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi Pazar günü 6-7 Mart 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde, 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son kabine toplantısının ardından alınan kararlarla kontrollü normalleşme adımları atılmaya başlanırken, düşük ve orta risk grubunda bulunan illerde, hafta sonu sokağa çıkma yasağının saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasını kapsayacak şekilde uygulanmasına kararı verildi. Bu gelişme sonrasında Ankara'da yaşayanlar 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı öğrenmek isteyerek, Ankara'da bugün sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalılşıyor.
Cuma günü sokağa çıkma yasağı devam ederken 6 - 7 Mart 2021 tarihlerinde Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulaması olup olmayacağına ilişkin detaylar şöyle;
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 20-26 Şubat illere göre risk durumu haritasında sarı renkle gösterilen Ankara ilimizde risk grubunun orta seviyede olması sebebiyle haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan
"Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır."
maddesi geçerli olacak.
İçişleri bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuya ilişkin şu detaylar yer alıyor;
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.