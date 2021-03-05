Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Aydın'da 2 çocuk babası kendisini zeytin bahçesindeki ağaca basarak intihar etti

'da 2 çocuk babası kendisini zeytin bahçesindeki ağaca basarak intihar etti

'ın Nazilli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 2 çocuk babası İsmet G. (44), kendisini zeyin bahçesindeki ağaca asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 20:25 Son Güncelleme: 5.3.2021 20:28 ABONE OL
Aydın'da 2 çocuk babası kendisini zeytin bahçesindeki ağaca basarak intihar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İsmet G. (44), kendisini zeytin bahçesindeki ağaca asarak yaşamına son verdi.

AĞACA ASILI HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Pazarcı 2 çocuk babası İsmet G.'ye ulaşamayan amcasının oğlu Tekin G., her zaman gittikleri Ocaklı Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alana gitti. İsmet G.'yi ağaca asılı hareketsiz halde bulan Tekin G., durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İsmet G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve Nazilli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmet G.'nin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da 2 çocuk babası kendisini zeytin bahçesindeki ağaca basarak intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA