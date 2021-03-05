Aydın'da 2 çocuk babası kendisini zeytin bahçesindeki ağaca basarak intihar etti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İsmet G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve Nazilli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmet G.'nin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.