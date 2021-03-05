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Bakan Akar'dan şehitleri için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'in ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit düşen 11 asker için başsağlığı mesajı paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 12:27 ABONE OL
Bakan Akar'dan Bitlis şehitleri için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'ın başsağlığı mesajı, bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. Bakan Akar, şehit Korgeneral Osman Erbaş için, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Mart 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Bakan Akar, 10 şehit için ise, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 4 Mart 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

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Bakan Akar'dan Bitlis şehitleri için başsağlığı mesajı
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