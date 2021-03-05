Bakan Koca müjdeyi verdi! Mart ayında hasta kabulü başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesi'nin mart ay içinde hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapımı tamamlanan 702 yataklı Seyrantepe Şehir Hastanemizin hazırlıklarını yerinde inceledik. Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü Sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

"İSTANBUL'DA HASTA SAYISINDA ARTIŞ GÖZÜKÜYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek riskli yerler arasında bulunan İstanbul ile ilgili bir paylaşım yaptı ve "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor" dedi.

Koca sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.