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Başkan Ekinci esnafla bir araya geldi!

Belediye Başkanı , ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 5.3.2021 10:39 ABONE OL
Başkan Ekinci esnafla bir araya geldi!

Her fırsatta halkla bir araya gelip yakından ilgilenen Başkan Ekinci, esnafları gezerek sohbet etti. Şehrin en işlek noktalarından olan Eski Urfa Caddesi ve Gölbaşı Mahallesindeki esnafların iş yerlerine giren Ekinci, Korona nedeniyle sosyal mesafe, temizlik ve maske hatırlatması da da bulundu. Göreve geldiğinden bu yana yaptığı çalışmaların anlatıldığı Belediye Bültenini esnafa dağıtan Ekinci, belediye tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da esnafa bilgi verdi. Başkan Ekinci'nin halkla iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaflar, ziyaretinden dolayı Ekinci'ye teşekkür etti.

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Başkan Ekinci esnafla bir araya geldi!
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