Başkan Erdoğan’dan taziye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) başsağlığı diledi. Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş'la da telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, Twitter paylaşımında ise şunları kaydetti: "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun."Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, "Kendim ve Azerbaycan halkı adına sizlere, şehit askerlerin ailelerine ve akrabalarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin" ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren kazayla ilgili diğer mesajlar şöyle:Şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimiziyaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımızaacil şifalar diliyorum. Aziz milletimizinbaşı sağ olsun.Şehitevlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acilşifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisedeşehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet,yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum.İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikleaşacağız. Vatan sağ olsun.Şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum.Acı haber yüreğimize ateş düşürdü. Başımız sağolsun.Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçakgönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı.Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, taziyelerini iletti.