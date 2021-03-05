Başkan Erdoğan’dan taziye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) başsağlığı diledi. Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş'la da telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, Twitter paylaşımında ise şunları kaydetti: "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun."
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, "Kendim ve Azerbaycan halkı adına sizlere, şehit askerlerin ailelerine ve akrabalarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin" ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.
Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren kazayla ilgili diğer mesajlar şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi
yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza
acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin
başı sağ olsun.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Şehit
evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil
şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede
şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet,
yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum.
İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle
aşacağız. Vatan sağ olsun.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
Şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Acı haber yüreğimize ateş düşürdü. Başımız sağolsun.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar:
Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçakgönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı.
Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, taziyelerini iletti. Betül USTA- Hakan TEKİN