Bugüne kadar neredeydiniz

Bir buçuk yıldır evlat nöbeti tutan aileler, CHP'lilerin bunca zaman sonra kendilerini ziyarete gelmesine tepki gösterdiklerini belirterek SABAH'a yaşananları anlattılar.Yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan kızı Songül için günlerdir eylemini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, "Kızımın fotoğrafını Özgür Özel'in eline verdim, 'Bu senin kızın, kendini benim yerim koy' dedim. Fotoğrafı aldıktan sonra, 'Her gün Meclis'te çıkıp konuşmalar yapıyorsun, bağırıp çağırıyorsun, insan hakları ve demokrasiden bahsediyorsun. Bir gün olsun Diyarbakır annelerini dile getirmedin' dedim. Bu kız ya da burada herhangi birinin evladı, Özel'in ya da Tanrıkulu'nun çocuğu olabilirdi. Bunu akıllarına getirip sesimizi duysunlar ve bu olaya öyle yaklaşsınlar. Biz günlerdir burada çocuklarımızı kaçıran HDP ve PKK'ya tepki gösterip evlatlarımızı istiyoruz. Bizim bir siyasi amacımız yok, herhangi bir siyasi parti için burada değiliz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz" dedi.Meral Akşener'in gelmek istediğini söyleyen Özel'e çok anlamlı bir yanıt verdiğini belirten anne Akkuş, "Meral Hanım tek başına bizi ziyarete gelmesin, çocuklarımızı da alıp öyle gelsin" ifadelerini kullandı.Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine iki aile daha katıldı. Siirt'ten 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Zahir için gelen Halime Başal ile Hakkari'den 2014'te 16 yaşındayken kaçırılan ablası Ayşe Aktaş için gelen Ercan Aktaş da oturma eylemine dahil oldu.