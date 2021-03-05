Çanakkale Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Süleyman Canpolat’a tepki: “Cahil. Yobaz. Geri kafalı zihniyet”

Çanakkale Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat; 28 Şubat darbesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yasadışı kurulan Batı Çalışma Grubu'nu (BÇG) savunması ve "Son yirmi yılda 18 bin ilave cami yapılmış. Bunlar ibadet için olsa anlarım" iddiasında bulunması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

CHP’liler 28 Şubat darbesini savundu | Video

TURAN: "SADECE KONJONKTÜR GEREĞİ DEĞİŞMİŞ GİBİ YAPIYORLAR; AMA SIK SIK YAKALANIYORLAR!"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: "Değişmedi, değişmeyecekler! Sadece konjonktür gereği değişmiş gibi yapıyorlar; ama sık sık yakalanıyorlar! Beraber poz vermekten şeref duyan muhafazakarlara gelsin sıradaki parçamız!" dedi.

SAĞAY: "CAMİLERİ İRTİCA, GERİCİLİK VEYAHUT ANTİ MODERNİST UNSUR OLARAK DÜŞÜNENLER; CAHİLDİR"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay da; "İmam hatip okulları yada camileri irtica, gericilik veyahut anti modernist unsur olarak düşünenler; cahildir. Yobazdır. Bu geri kafalı zihniyet değişmeyecek! Biz inadına İslami terbiyemizle gelişen Türkiye'nin istikametine yön vereceğiz. İnşaallah.. Elhamdulillah.." diye konuştu.

28 ŞUBAT DARBESİNİ GERÇEKLEŞTİREN BATI ÇALIŞMA GRUBU'NU SAVUNDU

Süleyman Canpolat, Çanakkale Belediyesi'nin Mart ayı meclis toplantısında 28 Şubat sürecine dair değerlendirmelerinde bulundu. Canpolat, 54. Hükümeti düşürmek amacıyla faaliyet yürüttüğü tespit edilen Batı Çalışma Grubu'nu savundu:

"Batı Çalışma Grubu'nu mahkemeye verenler, 'Türk Silahlı Kuvvetleri bize şöyle şöyle yapacak' diyenler hepsi şu anda içeride veya firari durumda.. Bu bir komplodur. Batı Çalışma Grubu'nun öngörüleri vardı o zaman. 'Türkiye'de modern eğitim kalkacak, Türkiye irticai alana kayacak' diye. Bugün bunun emarelerini görüyoruz."



"SON YİRMİ YILDA 18 BİN İLAVE CAMİ YAPILMIŞ. BUNLAR İBADET İÇİN OLSA ANLARIM"

"İmam Hatip liseleri 600 iken son yirmi yılda 6 bin 900'e çıkmış. Son yirmi yılda 18 bin ilave cami yapılmış. Bunlar ibadet için olsa anlarım. Ben köylüyüm, ilk eğitimimi dini eğitim olarak aldım. Benim kardeşlerimin ve akrabalarım çoğu mevlüthandır. Ben onu kast etmiyorum. Ben dini eğitimi zararlı görmüyorum ama ülkenin genel yönelişi ayrı bir olay. Bu bizim aydınlanma döneminde Türkiye'nin nereden nereye kaydığının resmi olarak silahlı kuvvetler bunu görür. O zaman için Batı Çalışma Grubu görevlendirilmiş ve tahminler yapmıştır."

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da; "Darbe yapılacaktı tukaka tamam sen laikliği, cumhuriyete karşı her şeyi söyleceksin. Bu serbest, ondan sonra sen 'Darbeye karşıyım' diyeceksin. Böyle ikili şey olmaz. (…) Elbetteki o zaman insanlar bu anlayışa tepki göstermiş" iddiasında bulundu.

CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat'ın, Kara Harp Akademisi mezunu emekli general olduğu öğrenildi.



BÇG'NİN 'CUNTA' OLDUĞU GEREKÇELI KARARDA ORTAYA KONULDU

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada, 68'inin beraati, 14 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine ilişkin gerekçeli kararda, Batı Çalışma Grubu'nun 54. Hükümeti düşürme amacıyla faaliyet yürüttüğü tespitine yer verildi.