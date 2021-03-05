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“Drift” yaparak kazaya yol açmıştı! O sürücü gözaltına alındı

’da lüks aracıyla seyir halindeyken “Drift” yapan ve kazaya yol açan sürücü gözaltına alındı. Sürücü S.B.'ye adli ve idari işlem uygulandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.3.2021 10:06 ABONE OL
“Drift” yaparak kazaya yol açmıştı! O sürücü gözaltına alındı

"Trafikte Drift" olayı 4 Mart Perşembe günü saat 14.15 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Yarımburgaz Viyadüğü'nün çıkışında meydana geldi. Lüks bir aracın sürücüsü; aracıyla seyir halindeyken drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü ve bir başka araca çarparak savruldu. Araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Yaşanan söz konusu trafik kazasıyla ilgili İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri kamera görüntülerini inceledi ve aracı S.B. isimli kişinin kullandığını saptadı. S.B. gözaltına alındı. "Arka Arkaya Birden Fazla Defa Şerit Değiştirmek" gerekçesiyle hakkında idari işlem yapılan S.B.'ye ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle de adli işlem yapıldı.

Lüks aracıyla makas atarak kazaya yol açmıştı. O sürücü gözaltına alındı | Video

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“Drift” yaparak kazaya yol açmıştı! O sürücü gözaltına alındı
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