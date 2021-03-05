“Drift” yaparak kazaya yol açmıştı! O sürücü gözaltına alındı

"Trafikte Drift" olayı 4 Mart Perşembe günü saat 14.15 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Yarımburgaz Viyadüğü'nün çıkışında meydana geldi. Lüks bir aracın sürücüsü; aracıyla seyir halindeyken drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü ve bir başka araca çarparak savruldu. Araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Yaşanan söz konusu trafik kazasıyla ilgili İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri kamera görüntülerini inceledi ve aracı S.B. isimli kişinin kullandığını saptadı. S.B. gözaltına alındı. "Arka Arkaya Birden Fazla Defa Şerit Değiştirmek" gerekçesiyle hakkında idari işlem yapılan S.B.'ye ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle de adli işlem yapıldı.

Lüks aracıyla makas atarak kazaya yol açmıştı. O sürücü gözaltına alındı | Video