FETÖ şüphelisi eski muvazzaf astsubay itiraf etti

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına alınan B.Y'nin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında tanık beyanları bulunan, anne ve babasına ait hatlardan ByLock programını kullandığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan B.Y. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunda, örgütle bağlantısını itiraf eden eski Muvazzaf Astsubay B.Y, FETÖ yapılanmasıyla 2011 yılında öğrenciyken tanıştığını ve sohbetlere katıldığını anlattı. Mesleğe başladıktan sonra sözde "askeri mahrem imamların" kendisiyle ankesörlü telefonlarla görüştüğünü anlatan B.Y, 2012-2014 yıllarından Şırnak'ta görev yaptıktan sonra 2016'dan itibaren Ankara'da görev yaptığını ifade etti. Kendisiyle farkı zamanlarda irtibat kuran Mikail, Zübeyir ve Veli kod isimli mahrem imamlardan Veli kod isimli mahrem imamın kendisine ByLock programını yüklediğini ve kendisine "Bahattin" kod ismini verdiğini söyledi. Mahrem imamı Veli'nin kendisinden maaşının yüzde 20'sini örgüte himmet olarak istediğini aktaran B.Y. bu oranı veremeyeceğini fakat, bir miktar himmet verdiğini anlattı.

Sanık B.Y, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.