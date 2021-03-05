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'cülere inat 'Love '

'da reklam panolarına, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop " ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 00:24 Son Güncelleme: 6.3.2021 00:26 ABONE OL
FETÖ'cülere inat 'Love Erdoğan'

Gaziosmanpaşa'nın farklı noktalarında bulunan reklam panolarında, FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki olarak "Love Erdoğan" ilanına yer verildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta sosyal medya hesabından "Gaziosmanpaşa'dan tüm dünyaya selam olsun" diyerek Love Erdoğan ilanlarının yer aldığı görselleri paylaştı.

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

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FETÖ'cülere inat 'Love Erdoğan'
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