Gönüllü karantina çağrısı

Kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte Türkiye'nin 81 il ve ilçesinde dinamik denetleme süreci başlatıldı. Polis, jandarma, zabıta ve bekçilerden oluşan 260 bin personel, temizlik, maske, mesafe denetimleri için sahaya indi. Çok yüksek riskli illerden Amasya'da Vali Mustafa Masatlı, SABAH'a konuştu. Masatlı "Kentimiz geçiş noktasında olduğu için mutasyonlu virüs sıçradı. Vatandaşlarımızdan kırmızı renkte olan illerimize seyahat etmemelerini, arkadaşlık ilişkilerine uzaktan devam etmelerini, taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerine gitmek yerine telefon ve sosyal medyayı kullanmalarını istiyoruz. Amasya olarak 14 gün evimizde kalmaya gayret edelim. Haritadaki rengimizi değiştirelim" dedi. Çok yüksek riskli kent olan Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Çok acı, hiç yakışmıyor bize. Cezalar için kimse kusura bakmasın. 3 gün gönüllü karantinaya girelim" dedi.Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise "Pazar günü hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Sabretmek zorundayız. Aksaray gökyüzünün rengine kavuşacak" dedi./SABAH