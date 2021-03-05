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’da bugün var mı, yok mu? Cumartesi Pazar 6-7 Mart 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

: Mart ayı itibarıyla uygulamaya geçen normalleşme kararlarıyla beraber düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında; gibi yüksel ve çok yüksek riskli illerde uygulanan kısıtlamaların Pazar günü bir müddet daha devam edeceğini ifade etti. Binlerce vatandaş bu kapsamda “İstanbul’da bugün var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?” sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Genelgeye göre; Bugün İstanbul’da kısıtlamanın akşam 21.00’da başlayacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 07:10 Son Güncelleme: 5.3.2021 07:11 ABONE OL
İstanbul’da bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Cumartesi Pazar 6-7 Mart 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının normalleşme kararlarıyla beraber bazı illerde kaldırılması kararı verilmişti. Vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli olarak işaretlenen illerde 56 saatlik kısıtlamanın artık yalnızca Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde devam edileceği ifade edildi. Hafta sonu öncesi binlerce kişi "İstanbul'da bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularına ait yanıtı araştırıyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü devam edecek. Cumartesi günü öncesi vatandaşlar alınan yeni normalleşme kararlarına ilişkin detayları merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile vatandaşların kafalarında oluşan tüm soru işaretlerine yanıt gelmişti.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Hafta sonlarında ise;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

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İstanbul’da bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Cumartesi Pazar 6-7 Mart 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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