İstanbul’da bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Cumartesi Pazar 6-7 Mart 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının normalleşme kararlarıyla beraber bazı illerde kaldırılması kararı verilmişti. Vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli olarak işaretlenen illerde 56 saatlik kısıtlamanın artık yalnızca Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde devam edileceği ifade edildi. Hafta sonu öncesi binlerce kişi "İstanbul'da bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularına ait yanıtı araştırıyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü devam edecek. Cumartesi günü öncesi vatandaşlar alınan yeni normalleşme kararlarına ilişkin detayları merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile vatandaşların kafalarında oluşan tüm soru işaretlerine yanıt gelmişti.