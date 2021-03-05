İşte HDP'li belediyenin deposundan çıkanlar

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi Ek Hizmet Binası yerleşkesinde arama yaptı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu.
Örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar ile KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Teslim olan terörist anlattı: HDP aracılığıyla dağa götürüldüm Terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler Son dakika: Eskişehir’de PKK operasyonu! HDP eski il başkanı gözaltında