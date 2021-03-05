Kadın kahraman Üsteğmen Fatma Seher’in hayatı sinema filmi oluyor

Dünya kadınlar gününde Kurtuluş Savaşının kadın kahramanlarından Üsteğmen Fatma Seher'in hayatı sinema filmi yapılacak. Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığındaki anıt mezarı başında yaptığı açıklamada , milli mücadelenin kadın kahramanlarını andıklarını Üsteğmen Fatma Seher'in hayatının Kültür Bakanlığının da desteğiyle sinema filmi olarak dünyaya duyurulacağını söyledi.



Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma için Dünya Kadınlar günü nedeniyle dün Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığında Kadın kahraman Üsteğmen Fatma Seher'in anıt mezarı başında tören düzenlendi. Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş kahraman kadınlarımızın önemli günlerde anılmasının ötesinde de bir şeyler yapmak için kolları sıvadıklarını Kurtuluş savaşımızın mimarlarından unutulmaz isim Üsteğmen Fatma Seher ve kadın kahramanların gösterdikleri fedakârlıkların sinemaya uyarlanmasını sağladığını söyledi.





Milli mücadelenin kadın kahramanlarından Atatürk'ün kara f atma adını verdiği Üsteğmen Fatma Seher'in hayatını araştırıp mezarını bulan Yazar İlknur Bektaş kahramanımızın hayatının anlatıldığı dev bir yapım için Statü Film ile anlaştığının müjdesini verdi.



Yazar İlknur Bektaş: Dünya Kadınlar Gününü anacaksak önce bizlere bu yurdu ve hayatı yaşanılır kılan kendilerine sonsuz mihnet borçlu olduğumuz kadınları anmalıyız. Dünya kadınlar gününde özel bir şey söylemek için toplandık. Kadınlarımızın vatanın kurtulmasında ve evlatlarının geleceğinde gösterdikleri büyük emek, fedakârlık ve dayanışmayı anlatan özel bir projeye başladığımızın müjdesini veriyoruz. Bu film hepimizin olacak, Üsteğmen Fatma Seher'i, Gördesli Makbule'yi de, Bigadiçli Nazife'yi de, Kılavuz Hatice'yi de, Halime Çavuşu da, Rahime Kaptanı da, Nene Hatunu da anmak onların unutulmaz emek ve başarılarını dünya ile paylaşmayı duyurmak için mücadele veriyoruz. Bu güne kadar milli mücadele kahramanlarının emek ve fedakârlıkları daha çok anlatılmalıydı. Filistin de, Yemen de, Balkanlar da, Çanakkale'de, Sarıkamış ta ve tüm yurtta canını feda etmekten çekinmemiş şehit ve gazilerin geride bıraktığı, vatanını ve bayrağını düşmana çiğnetmeyecek namuslu kadınları vardı. Onlar eşini, ailesini, evladını kaybeden kadınlardı. Birçoğunun canından başka kaybedecek bir şeyi yoktu. Her gidenin zamanla ölüm haberleri gelmiş, ersizlerle dolu köyler çoğalmıştı. Düşmanın planını bozacak bir çare arıyorlardı. Milli bir uyanış ve ayağa kalkışın en büyük destekçileri oldular. O kadınlar mühimmat da taşıdılar, düşmanı alnının ortasından da vurdular.



Filmimizin konusu Kurtuluş Savaşının efsane ismi Üsteğmen Fatma Seher ve onun etrafındaki kadınların ve dönemin tam da kalbinden geçiyor. Kahramanımız ailesinden 23 kişiyi eşini ve 2 oğlunu kaybetmiş bir anaydı ve canı yanmış binlerce kadından biriydi ama acısını düşmana kök söktürmek için diri tuttu. En önde cepheye koştu. Gönüllü birliği ve cephe gerisinde mükemmel bir şekilde örgütlenen kadınların desteği ile tüm yurtta dünyaya örnek bir savunma başarısı ile yurdumuzun ve evlatlarının yalnız olmadığını gösteren kahraman kadınlarımızı işliyor.



Yapımcı Galip Güner daha önce de Taş Mektep filmi ile vatanın kurtuluşunda imzası olan çocukları ele aldığımızda da büyük ve güzel bir sinema filmine imza atmıştık. Şimdi de İlknur Hanımın büyük emeklerle ülke gündemine taşıdığı kadın kahramanlar ve Üsteğmen Fatma Seher konusu bu güne kadar işlenmemişti. Bu filmle çok değerli bir konuyu ele alıyoruz. Biz firma olarak kendisi ile böyle değerli bir konuda işbirliği yapmaktan çok memnunuz. Filmimiz iz bırakan büyük bir sinema filmi olacak. Bu filmi yapmaktaki amacımız Mili Mücadelenin yüzüncü yılında milletçe ne badireler atlattığımızı ve kadınlarımız ile gurur duyduğumuzu anlatmak. Sinema Filmimiz ile. Türk kadınına saygı ve yüz akı bir film ile Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını ve Üsteğmen Kara Fatma'yı "MAHİ" ile yurdumuzda ve dünyada geniş bir gösterim ile tanıtmaya hazırlıyoruz.



ÇİFT BAŞLI KARTAL HEYKELİ HEDİYE EDİLDİ



Etkinlikte Kocaeli Üniversitesinin Projede yer aldığı da açıklandı. Ayrıca projenin destekçilerinden Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyon Başkanı Tekin Dursun: Biz 63 dernek ve kalabalık bir iş adamları heyeti olarak Erzurum ve Kocaeli için apayrı bir öneme sahip Kahramanımız Üsteğmen (Fatma Seher Hanım)nın sinema filmi projesine destek olmak için ayağa kalktık. Biz dünyanın bilmesini istediğimiz Anadolu'nun gurur ve şerefli kadınları ile ayakta kalan yurdumuz, ailemiz, odumuz ocağımızın gelecek nesillere övünçle anlatılacağı böyle değerli bir projede yer almaktan dolayı hepimiz mutluyuz. Yazarımız İlknur Bektaş Hanımın üstün gayreti ile toplumda oluşan Üsteğmen Kara Fatma ve Kadın Kahramanlar ile ilgili farkındalığın çıtasını yukarı çekmek kadınlar gününde kadınlarımızın yanında olan projeleri hep birlikte desteklemek için hepimiz burada yan yana olmaktan gurur duyuyoruz.



Basına açıklamalar yapan projenin yapım ortağı ve Senaristi, Yazar İlknur Bektaş, Statü Film Yapımcıları Galip Güner ve Elin Ecealp, Süpervizör Faruk Bektaş, Genel Koordinatör Ramazan Kalıntaş, Anadolu Basın Yayın Birliği İstanbul İl Başkanı Nursen Bilgili, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyon Başkanı Tekin Dursun, Başkan Yardımcısı Yener Tok (KEDFE) Kadın Kolları Başkanı Ayla İlgün, yönetimi ve tüm katılımcılar ile hep birlikte Dünya Kadınlar günü için Üsteğmen Kara Fatma'nın Anıt Mezarı başında dualar edip anıt mezara çiçekler bıraktılar.