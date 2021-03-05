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Son dakika: 11 askerimizin şehit olduğu kaza bölgesinde inceleme başlatıldı

Son dakika: 'in ilçesi yakınlarındaki eteklerinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 5.3.2021 10:28 Son Güncelleme: 5.3.2021 10:40 ABONE OL
Son dakika: 11 askerimizin şehit olduğu kaza bölgesinde inceleme başlatıldı

Son dakika... Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor. AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı.

Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

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Son dakika: 11 askerimizin şehit olduğu kaza bölgesinde inceleme başlatıldı
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