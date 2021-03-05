‘Kimseden destek gelmezse yeni anayasayı millete sunacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:Ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak tel tel dökülmeye başladı. CHP artık kendi derdine düşmüştür. Bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Gelecekte, CHP diye partiye yer olmadığını görüyoruz. İktidar yolunu darbede, dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkûmdur. CHP, yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları kullanarak istismar etmişti. Yaşadığımız her hadise bu partinin faşistlikte ve bağnazlıktaki yüzünü ortaya çıkarıyor. Siyaseti, eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde başarımızı milletimize dahi iyi götürebileceğimizi unutmayacağız.Bir süredir reform programları ile kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini değiştiren partiyiz. Milletimizin beklentisi olan nice düzenlemeyi hayata geçiren de biziz. AB üyelik süreci vesilesiyle hak ve özgürlükleri genişleten düzenlemeleri hayata geçiren biziz. Son birkaç yıldır yaptığımız reformlar dahi birer destandır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize biz kazandırdık. Yargı Reformu Strateji Belgesi son dönemdeki en önemli hukuk düzenlemelerinin çatı belgesiydi. Salı günü İnsan Hakları Eylem Planımızı açıkladık. Ekonomik reform paketini de açıklayacağız. En önemli reform müjdesi yeni ve sivil anayasa hazırlama müjdesi olmuştur. Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdirine sunacağız. Siyasi partilerden STK'lara, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz kendi hazırlıklarımızı yapacağız. Böyle bir sürecin 84 milyonun tamamını kuşatacak şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.Biz bunların gerçek yüzünü Cumhuriyet yürüyüşlerinde, Gezi'de, 15 Temmuz'da gördük. Boğaziçi meselesi başta olmak üzere çıkarlarına dokunduğumuz yerlerde gördük. Bunların derdi ülkenin hukukunu savunmak değil. Marjinal ve çarpık ideolojilerini topluma dayatmaktır. Kendilerine boyun eğmeyen herkese saldıran, küçümseyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Bunlarla mücadele ederken ülkemizi kalkındırma kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye sağlık krizinin yaşandığı yılda büyümesini sürdüren az sayıda ülke arasında yer aldı. Türkiye, zor şartlarda başarı hikâyeleri yazamaya devam ediyor.Biz ülkemizin gelecek asrını düşünürken, şehirlerimizin yeniden 25-30 yıl öncesine döndüğünü görmekten üzüntülüyüz. CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlattı. Bir de tıkır tıkır çalışıyoruz demezler mi! Ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin altından kalkamıyor. Seçimlerde "Yıkmaya geliyoruz" derken siyasi bir değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer bunlar şehirlerimizi yıkmaya geliyormuş. Çöp dağlarının ortaya çıkması, araçların çukurdan, yayaların çamurdan çıkamaması yıkım değil de ne?Milletin rızasını esas almayı sürdüreceğiz. Kendisini şehrin ve milletin üstünde gören varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir. AK Parti'de kadim davamızın dışında hiç kimse ve hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm süreci, sorumluluğumuzu artırıyor. AK Parti, 2023'e ve 2053'e doğru giden süreci inşa edecek partidir. Yeni yönetim sistemimize geçmemizle birlikte, yolumuza Cumhur İttifakı'yla devam ediyoruz.