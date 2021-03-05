Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda; 3 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü adına, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde silah alım ve satım faaliyetlerini organize ederek örgüt üyelerine silah ve mühimmat aktarımı yapan yabancı uyruklu 3 örgüt üyesinin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Mersin, Sakarya ve Gaziantep'e geldikleri tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzemeye el konulurken, yapılan operasyon ile terör örgütünün silah ve mühimmat işlerini organize eden hücreye büyük bir darbe vuruldu.

Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.