MSB duyurdu: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 11'inci kez toplandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE STOLTENBERG'İN GÖRÜŞMESİ SONRASI KARAR VERİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11'incisi NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.