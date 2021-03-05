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duyurdu: - askeri heyetleri 11'inci kez toplandı

- askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11’incisi NATO Karargahı’nda yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 18:01 Son Güncelleme: 5.3.2021 18:01 ABONE OL
MSB duyurdu: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 11'inci kez toplandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE STOLTENBERG'İN GÖRÜŞMESİ SONRASI KARAR VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11'incisi NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

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MSB duyurdu: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 11'inci kez toplandı
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