Son dakika: MSB'den Bitlis'teki askeri helikopter kazasına ilişkin açıklama

"HERHANGİ BİR PATLAMA VE YANMA EMARESİNE RASTLANMADI"

Bakanlık açıklamasında, helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını belirterek, "Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi." ifadelerine yer verdi.