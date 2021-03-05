Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimizin şehit olduğu olayla ilgili ilk inceleme sonuçlarını paylaştı.
"HERHANGİ BİR PATLAMA VE YANMA EMARESİNE RASTLANMADI"
Bakanlık açıklamasında, helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını belirterek, "Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi." ifadelerine yer verdi.
"NİHAİ SONUÇ, KAZA KIRIM EKİBİNİN YAPACAĞI DETAYLI İNCELEME SONUCU BELLİ OLACAK"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir.
Kara Kuvvetleri Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etti. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir"
Son dakika: MSB'den Bitlis'teki askeri helikopter kazasına ilişkin açıklama | Video