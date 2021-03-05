Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sızma girişiminde bulunan teröristlere komandolar operasyon yaptı

Sızma girişiminde bulunan teröristlere komandolar operasyon yaptı

Terör örgütü ’ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlarla üst üste ağır darbe indiriliyor. tarafından teröristlerden temizlenen Suriye’nin kuzeyinde, kurulan üs bölgelerine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte ağır silahlar ile patlayıcı ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 5.3.2021 11:51 ABONE OL
Sızma girişiminde bulunan teröristlere komandolar operasyon yaptı

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere üst üste ağır darbe vuruyor. Yapılan operasyonlarla teröristlerden temizlenerek güvenli bölge oluşturulan Suriye'nin kuzeyinde, bir grup PKK/YPG'li terörist askeri üs alanlarına yönelik saldırı yapacağı belirlendi. Bölgedeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışmalar sonucu, teröristlerin Fırat kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Bölgede görevli komandolar tarafından ateş destek vasıtalarının desteği ile PKK/YPG'li teröristlere nokta operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte ağır silah ve patlayıcı da ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sızma girişiminde bulunan teröristlere komandolar operasyon yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA