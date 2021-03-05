Sızma girişiminde bulunan teröristlere komandolar operasyon yaptı

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere üst üste ağır darbe vuruyor. Yapılan operasyonlarla teröristlerden temizlenerek güvenli bölge oluşturulan Suriye'nin kuzeyinde, bir grup PKK/YPG'li terörist askeri üs alanlarına yönelik saldırı yapacağı belirlendi. Bölgedeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışmalar sonucu, teröristlerin Fırat kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Bölgede görevli komandolar tarafından ateş destek vasıtalarının desteği ile PKK/YPG'li teröristlere nokta operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte ağır silah ve patlayıcı da ele geçirildi.