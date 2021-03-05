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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merkel ile kritik görüşme

Son dakika bilgisine göre Başkan , Almanya Başbakanı ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye'nin AB ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son durumun da masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 16:38 Son Güncelleme: 5.3.2021 17:31 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merkel ile kritik görüşme

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti.

"AŞILAMA PROGRAMINI HIZLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Başkan Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

"AB MALİ VE TEKNİK DESTEK VERMELİ"

Başkan Erdoğan, Suriye'de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği'nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti.

"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ VE EGE KONULARINDA YAPICI TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR"

18 Mart mutabakatının güncellenmesi konusuna değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an evvel görevine başlamasının öncelik taşıdığını belirten Başkan Erdoğan, Suriye'de siyasi sürecin etkin şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

KURMAYLAR DA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Son dakika! Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme | Video

Başkan Erdoğan, görüşmede Merkel ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama da iki liderin gündemindeydi.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ
Başkan Erdoğan bir kez daha Türkiye'nin AB sürecindeki son aşamayı Almanya Başbakanı Merkel ile değerlendirdi. Bu kapsamda AB'nin bundan sonraki süreçte daha fazla adım atması gerektiğinin altını çizdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merkel ile kritik görüşme
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