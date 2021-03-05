Son dakika: Bitlis şehitlerine hakaret eden kadının serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti

Son dakika haberleri... Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çeken Yonca B. adlı kadın Samsun'da polis ekiplerince gözaltına alındı. İkamet adresi Giresun olan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
BAŞSAVCILIK KABUL ETMEDİ
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin Yonca B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.
TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ KADIN: BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM
Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan kadın, "Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil" ifadelerini kullandı.