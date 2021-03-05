Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bitlis şehitlerine hakaret eden kadının serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti

: şehitlerine hakaret eden kadının serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti

haberi... Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında 'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerimize hakaret eden genç kızın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

AA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 01:28 Son Güncelleme: 6.3.2021 01:42 ABONE OL
Son dakika: Bitlis şehitlerine hakaret eden kadının serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti

Son dakika haberleri... Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çeken Yonca B. adlı kadın Samsun'da polis ekiplerince gözaltına alındı. İkamet adresi Giresun olan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

BAŞSAVCILIK KABUL ETMEDİ

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin Yonca B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ KADIN: BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM

Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan kadın, "Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Bitlis helikopter kazası şehitlerine canlı yayında küfürler yağdırmıştı! Harekete geçildi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bitlis şehitlerine hakaret eden kadının serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA