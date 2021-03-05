Son dakika: Bitlis şehitlerine hakaret eden kadının serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ KADIN: BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM

Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan kadın, "Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil" ifadelerini kullandı.